55 مليون دولار من السعودية لبناء أكبر مستشفى في نواكشط

محمد الفلاح - السبت 20 فبراير 2021

منحت السعودية موريتانيا تمويلاً بواقع 55 مليون دولار من أجل تغطية تكاليف بناء وتجهيز مستشفى سيكون الأكبر في البلد العربي.



وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية في بيان صدر مساء أمس الجمعة أن المستشفى الذي سيقام في نواكشوط ستحمل اسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم سبل تقديم الرعاية الصحية لسكان نواكشوط وتلبية للطلب المتزايد على الخدمات الصحية، خصوصا ما يتعلق منها بالمجالات التخصصية التي تتجاوز قدرة المستشفيات العامة الموجودة بها.

وأشار البيان إلى أن سعة هذا "المستشفى المتعدد التخصصات" ستبلغ 300 سرير وسيضم أقسام طوارئ وعمليات جراحية وأمومة وأطفال ووحدات عناية مركزة، إضافة إلى العديد من العيادات ومختبر متكامل وآخر للحالات المستعجلة ومبنى للإدارة العامة وسكن للأطباء بطاقة استيعابية تصل 50 وحدة سكنية.

وأوضح البيان أن هذا المستشفى سيشكل مرجعاً لـ15 مستشفى جهويا، على المستوى الوطني، فضلاً عن دعمه للمؤسسات الصحية المتخصصة ذات القدرة الاستيعابية المحدودة، كما سيساعد في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بصفته مستشفى جامعيا وبفضل موقعه الجغرافي وما ينتظر أن يلعبه من دور في الرفع من مستوى الخدمات الصحية في البلد بصورة عامة.