شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ 60 : تاريخ راسخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الشعار الإعلامي الموحد لمشاركة المملكة في الاحتفاء بـ"اليوم الوطني الـ60 لدولة الكويت الشقيقة"، الذي يصادف 25 فبراير 2021.

ويتيح المركز الشعار لتحميله واستخدامه من قبل جميع الجهات الحكومية والإعلامية والقطاع الخاص والأفراد.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أصدر عددًا من الهويات الإعلامية لعديد من المناسبات الوطنية والخليجية، منها شعار مشاركة المملكة في الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان, فضلًا عن العديد من الهويات؛ أبرزها هوية موسم الحج 1442 هجرية تحت شعار "بسلام آمين"، وهويتا حملتي التوعية في مواجهة جائحة كورونا تحت شعار "كلنا مسؤول" و"نعود بحذر"، وغيرها من هويات المناسبات الوطنية.