الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

في قبضة الأمن .. عصابات سرقة المارة والنصب على عملاء البنوك

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن رجال الأمن العام من كشف ملابسات العديد من جرائم السرقة والنصب والاحتيال، وضبط المتورطين في ارتكابها خلال الأسبوع الماضي بمختلف المناطق.

وفي التفاصيل: تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين قاما بإطلاق النار داخل أحد المنازل، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تمكنت شرطة الرياض من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ارتكب عدة جرائم تمثلت في استهداف عملاء البنوك والتحايل عليهم بدعوى استبدال بطاقة الصراف والنصب عليهم.

كما تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط ثلاثة أشخاص قاموا بالاعتداء على المارة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات تحت تهديد السلاح.

وفي المدينة المنورة تمكنت الشرطة من ضبط مواطن قام بالاعتداء على جهاز صرف آلي محاولا سرقة المبالغ الموجودة فيه.

وفي القطيف تم القبض على ثلاثة أشخاص ارتكبوا عدة جرائم سرقة لمعدات كهربائية وسرقة سيارتين والسطو على محل تجاري.

شارك الخبر