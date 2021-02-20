الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

غدًا.. جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول للمنح الداخلية والخارجية

متابعات الخليج 365 - نجران

تبدأ جامعة نجران، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، غدًا، استقبال طلبات القبول الإلكتروني للمنح الداخلية والخارجية.

وأوضحت الجامعة أنه يتم استقبال طلبات القبول عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/init، ويستمر خمسة أيام.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى تعبئة استمارة بيانات الطالب المتوفرة في شروط القبول وإرفاقها إلكترونيًّا مع طلب القبول بعد تحقيق جميع الشروط المطلوبة على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/files/scholarshipPolicies.pdf.

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