الأرصاد تتوقع هطول أمطار على معظم مناطق السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على معظم المناطق ابتداء من يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله، وقد تستمر إلى الخميس.

وفي التفاصيل: توقعت الأرصاد استمرار التقلبات الجوية وفرص الأمطار على معظم مناطق المملكة ابتداء من يوم الاثنين القادم إلى يوم الخميس.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية)، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 44كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



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