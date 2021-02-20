شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 9,800 كرتون تمور في تعز والبيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة 9,800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظتي تعز والبيضاء.

وقدّم المركز 2,800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 2,800 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، التي بلغت حتى شهر يناير 2021م؛ 575 مشروعًا.

كما وزّع المركز 7,000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة الحديدة. وجرى توزيع 3,000 كرتون منها في مديرية ناطع، و4,000 كرتون تمور في مديرية قانية، استفاد من إجمالي التوزيع 7,000 أسرة.

يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 5,000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني الشقيق.