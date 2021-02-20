انطلاق الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي غداً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

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تنطلق يوم غدٍ الأحد، فعاليات الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي، بمشاركة أكثر من 1000 مرشد ومرشدة من داخل المملكة وخارجها، ويستمر لمدة ثلاثة أيام عبر (الدائرة الإلكترونية) يتخللها عدد من ورش العمل والجلسات والجولات السياحية الافتراضية، بمشاركة واسعة من متحدثين دوليين متخصصين في قطاع السياحة والإرشاد السياحي.

أهمية الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي

ويأتي الملتقى الذي تنظمه الجمعية السعودية للإرشاد السياحي تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للإرشاد السياحي الذي يصادف الواحد والعشرين من شهر فبراير كل عام.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام البلوي في تصريح له بهذه المناسبة: “ أن الجمعية دأبت على تنظيم هذا الملتقى بهدف الإسهام في تهيئة بيئة مناسبة للعاملين في المهنة والتسويق للمرشدين السياحيين والمرشدات السياحيات والاستفادة من خبرات دولية، بالإضافة إلى استعراض تجارب ناجحة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجمعية تهدف لتأهيل أكثر من 13 ألف مرشد ومرشدة لتلبية الطلب المتوقع للخدمة حتى عام 2030، حيث أبانت وزارة السياحية أن العدد المتوقع للسياح في عام 2030 سيبلغ أكثر من 100 مليون سائح.. وقال: “ إن هذا الأمر يضعنا أمام تحد لاستقطاب كفاءات سعودية لديها القدرة على تقديم المملكة كوجهة سياحية منافسة بأسلوب شيق ومهارات عالية وسلوك يعكس أخلاقيات ومبادئ المجتمع السعودي.

التسجيل في الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي

ودعا ” البلوي ” في ختام تصريحه المهتمين والمهتمات بالمبادرة للتسجيل في فعاليات الملتقى عبر الرابط التالي (sauditga.vfairs.com)، إلى ذلك سيتم الإعلان خلال الملتقى عن الفائزين بجائزة التميز للإرشاد السياحي، حيث يتنافس على الجائزة ما يفوق من الـ 39 مرشد سياحي ومرشدة سياحية تم قبول 20 ملفاً ممن انطبقت عليهم معايير المسابقة في الجمعية التي تضم 970 مرشداً ومرشدة سياحية يتحدثون أكثر من 12 لغة عالمية.

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