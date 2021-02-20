7 نصائح مهمة للحماية من الأورام الحميدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

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كشف استشاري جراحة الأورام الدكتور مأمون عبدالله لـ”متابعات الخليج 365“، أن الأورام الحميدة لا تنتشر خارج حدودها الطبيعية إلى أجزاء أخرى من الجسم عكس الأورام الخبيثة.

نصائح لتلافي الأورام الحميدة

وأوضح أن اتباع 7 نصائح تحمي الأفراد من التعرض للأورام خاصة الأورام الحميدة ، إذ لا توجد طريقة محددة للوقاية من الأورام ، ولكن هناك عوامل تقلل من خطورة المرض، وهي:

الامتناع عن التدخين ، فهناك علاقة قوية بين (الأورام) السرطان والتدخين، خصوصًا سرطان الرئة.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس ، خصوصًا الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وذلك بالجلوس في الظل، وارتداء الملابس الواقية، واستخدام كريم واقٍ من أشعة الشمس.

التغذية السليمة ، باختيار الأغذية الغنية بالفاكهة والخضراوات، واختيار الحبوب الكاملة كالشوفان، والأرز البني، والقمح المجروش.

ممارسة الرياضة بانتظام ، إذ إن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميًا تساعد على تقليل فرصة حدوث السرطان.

المحافظة على الوزن المثالي ، إذ أثبتت الأبحاث أن هناك علاقة وطيدة بين السمنة (زيادة الوزن) والسرطان، ويمكن الوصول إلى الوزن المثالي بالرياضة المنتظمة والتغذية السليمة.

إجراء الفحوصات الطبية والمبكرة للكشف عن السرطان بانتظام.

التطعيمات ، إذ توجد فيروسات محددة تسبب السرطان مثل فيروس التهاب الكبدي الوبائي (ب) الذي يسبب سرطان الكبد، والفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم، وبإمكان التطعيم أن يقي – بإذن الله – من هذه الفيروسات.

الأورام الحميدة مرض يصيب الخلايا

وبين أن السرطان هو مرض يصيب الخلايا، التي تعتبر الوحدة الأساسية في بناء الجسم ، إذ تقوم أجسامنا بتخليق خلايا جديدة بشكل مستمر حتى تتم عملية النمو، واستبدال الخلايا الميتة، أو لمعالجة الخلايا التالفة بعد الإصابة بجروح ، وتوجد جينات معينة تتحكم في هذه العملية، ومن ثم فإن مرض السرطان يحدث نتيجة لتلف تلك الجينات الذي عادة ما يصيب الإنسان في حياته، وذلك على الرغم من قلة عدد الأفراد الذين يرثون جينات تالفة من أحد الأبوين ، وبشكل عام فإن الخلايا تنمو وتتكاثر بطريقة منظمة، ولكن قد تؤدي الجينات التالفة إلى تصرف الخلايا بشكل غير طبيعي، فقد تنمو الخلايا مكونةً كتلة يطلق عليها ورم ، وقد يكون الورم حميداً (ليس سرطان) أو خبيثاً (سرطان).

3 خيارات لعلاج الأورام الحميدة

وحول العلاج خلص الدكتور مأمون إلى القول: هناك ثلاثة خيارات رئيسية لعلاج السرطان، تشمل ، الجراحة، إذ يتم استئصال الكتلة أو الأنسجة السرطانية ، والعلاج الإشعاعي عبر تسليط أشعة على النسيج السرطاني لقتل خلاياه ، والعلاج الكيميائي، عبر إعطاء المريض أدوية كيميائية للقضاء على الخلايا السرطانية ، كما تتضمن خيارات التعامل مع السرطان علاجات أخرى مثل العلاج البيولوجي ، إذ يتم إعطاء المصاب مواد تساعد جهاز مناعته، والعلاج الهرموني.

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