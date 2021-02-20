شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 200 منشأة خالفت التدابير الوقائية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس (الجمعة) 200 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية، خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت 4182 جولة رقابية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها نحو 228 مخالفة، مبينة أن الجولات شملت متابعة المراكز والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية والاجراءات الاحترازية وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية، بجانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، والصالات والمراكز الرياضية، بالإضافة لقاعات الأفراح والمناسبات وما في حكمها.

وتواصل الأمانة حملاتها الرقابية عبر بلدياتها التابعة لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفايروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات على الأجهزة الذكية.