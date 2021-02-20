شكرا لمتابعة خبر عن تعميم بمنع زراعة النخيل في الحدائق والطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت اللجنة الدائمة المعنية بالوقاية من سوسة النخيل الحمراء في المملكة، في توصية لها بعدم زراعة أشجار النخيل في الحدائق والطرق، وجاء ذلك في تعميم أرسلته لأمراء المناطق، وقاموا بتوجيه الأمانات بتنفيذه.

وأوضحت أن إيقاف زراعة النخيل يكون في جميع المشاريع الجديدة، دون النزع والاستغناء عما تم وضعه وزراعته سابقا.

ولفتت إلى أن التوصية السابقة في هذا الخصوص، والتي صدرت في رمضان 1440هـ، كانت من أجل الحد والتقليل من زراعة النخيل المثمر في الطرق، دون المنع، بحسب " العربية نت ".