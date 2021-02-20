شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الدفاع المدني بخصوص الإشعار التجريبي ‎بالقنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):

أعلنت مديرية الدفاع المدني، أنه سيبدأ بث الإشعار التجريبي بمحافظة ‎القنفذة اليوم عند الساعة الخامسة مساءً.

ويأتي ذلك ضمن النطاق الجغرافي المحدد للاختبارات التجريبية التي تنفذها المديرية العامة للدفاع المدني على ‎المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ.

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى سيبدأ البث السبت 8/7/1442، من خلال إشعار تجريبي عبر خدمة البث الخلوي يصحبه اهتزاز ثم نغمة وصوت عال " 5 مساءً".

وأوضحت أن التجربة في محافظة القنفذة من خلال أجهزة الهواتف المتنقلة وخدمة البث الخلوي، مشيرة:" الرسائل تخضع لتجربة المنصة ولا يتطلب اتخاذ أي إجراء ".