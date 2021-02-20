شكرا لمتابعة خبر عن قانوني يوضح خطوات تقديم بلاغا على جريمة إلكترونية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المحامي إبراهيم زمزمي، اليوم السبت، خطوات تقديم بلاغا على جريمة إلكترونية.

وقال المحامي خلال حديثه في برنامج " إم بي سي في أسبوع " إن أي فعل يرتكب باستخدام الانترنت، يعتبر جريمة إلكترونية، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت المشكلات فيها مؤخرًا.

وأكد أن هناك عقوبات صارمة للجرائم الإلكترونية تصل للسجن 3 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال كحد أقصى.

وأشار إلى كيفية تقديم بلاغ على جريمة إلكترونية قائلا : يجب أن يتوجه إلى الشرطة ويعمل محضر، أو يقدم عن طريق تطبيق " كلنا أمن " أو منصة أبشر.