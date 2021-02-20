شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رنا الدكنان: نسبة التوطين في قطاع المحاماة عالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المحامية رنا الدكنان، اليوم السبت، على أن نسبة التوطين في قطاع المحاماة عالية، مشيرة إلى أن عدد الكفاءات في هذا القطاع كبير.

وقالت الدكنان خلال حديثها لقناة " الإخبارية " : إن التوطين يخلق فرص عمل أكثر، والتوطين الآن مطلب في الوقت الحالي.

وأشارت إلى تفوق المرأة في هذا القطاع نظرًا لأنها تعتمد اعتماد كلي على مجهودها ولا تحتاج واسطة لتصبح محامية.

وأضافت : النساء هم أكثر ثقة وحرصًا على تحقيق العدالة، والذي يبحث عن محامية يكون في ظنه أنهم يركزون في عمالهم أكثر من الرجال لأنهم لايبحثون عن الشهرة.