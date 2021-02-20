عبدالعزيز بن تركي الفيصل: رعاية ولي العهد لكأس السعودية تعكس الاهتمام بهذه الرياضة العريقة

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أعرب الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عن سعادته برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء غدٍ السبت؛ حفل السباق العالمي الأغلى «كأس السعودية 2021» في نسخته الثانية؛ وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض.

وغرَّد وزير الرياضة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «تشريف سمو سيدي ولي العهد –حفظه الله– ورعايته الكريمة لكأس السعودية، تكريم يعكس الاهتمام الكبير بهذه الرياضة العريقة».

ويشارك في البطولة التي تُعد أغلى سباق للخيل في العالم بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أمريكي، أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم؛ حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبدالعزيز 77 جوادًا عالميًّا من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أمريكي للمركز الأول.

Source almnatiq

