بلغت قيمة مسروقاتهم 226 ألف ريال.. الإطاحة بـ3 أشخاص تورطوا في سرقة معدات وأدوات كهربائية بالقطيف

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تمكنت شرطة محافظة القطيف من القبض على 3 أشخاص تورطوا في سرقة أدوات ومعدات كهربائية ببلدة سيهات تبلغ قيمتها 226 ألف ريال. وأوضحت شرطة المحافظة أن المتورطين قاموا بسرقة سيارتين وشاحنة، والسطو على أحد المحلات. وأضافت أن إجراءات الاستدلال أسفرت عن ضبط المتورطين، وهم 3 مواطنين بالعقد الثالث من العمر، حيث اتخذ اللازم بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. Source akhbaar24.argaam





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