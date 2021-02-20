“لتبقى”: “الإطار الأخضر” أكثر تماسكاً على الأسطح الرطبة.. وهذا ما تعنيه مصطلحات “بطاقة الكفاءة”

︎ :

.



نصحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، الجميع بالتأكد من بطاقة كفاءة الطاقة لإطارات السيارات عند الشراء، وشراء الإطار الذي يكون في المستوى الأخضر لكونه الأعلى كفاءة.

وكشفت الحملة عن دلالة ومعاني المصطلحات الموجودة في بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بالإطارات، ومنها مصطلح “التماسك على الأسطح الرطبة” فهو قياس قدرة الإطار على التماسك على سطح رطب أو مبلل، ويستخدم معامل التماسك على السطح الرطب كمقياس وقائي إلى جانب معامل مقاومة الدوران.

وأضافت أن مصطلح “كفاءة الطاقة” يُشير إلى مقدار “مقاومة الدوران” في الإطارات، وهي تعني مقدار القوة التي تقاوم الحركة عندما يتدحرج الإطار على سطح معين، وكلما ارتفع معامل مقاومة الدوران كلما زادت قوة المحرك اللازمة للتغلب على قوة المقاومة، وكلما كانت المقاومة أعلى قلت كفاءة الطاقة للإطار.

ونبهت بأن البطاقة تحتوي على معلومات أخرى منها اسم الشركة الصانعة باللغة العربية والاسم التجاري للإطار، ومقاس الإطار وقطر العجلة وبنية الإطار، واستخدام الإطار، ومعامل الحمل، ومعامل السرعة، ورمز الاستجابة السريع الذي يبين معلومات الإطار الأساسية عن طريق الماسح الضوئي، وشعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والصيغة القانونية التي تمنع إزالة البطاقة أو التلاعب بها.

ودعت الحملة إلى زيارة موقعها الرسمي؛ وذلك للتعرف على كامل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

Source akhbaar24.argaam

