“مندوب توصيل جدة” صاحب مقولة “لا معي ناقة” يعلن خطبته من الزبونة صاحبة الطلب

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أعلن مندوب توصيل جدة صاحب مقولة “لا معي ناقة” والتي تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ خطبته على العميلة التي كانت سبباً في تغيير حياته.

وكان المندوب قد كشف قبل عدة أيام عن قصته حيث ذكر أنه جلس عاطلا عن العمل لمدة 8 أشهر بعد تخرجه من المرحلة الثانوية في 2015، وعمل مندوب توصيل لحسابه الشخصي بمعدل 8 ساعات يومياً.

وأضاف الشاب أنه في إحدى المرات طلبت منه عميلة توصيل كتب من مكتبة شهيرة فوافق فسألته بعدها: “هل ستوصلهم بالسيارة؟” فأجابها مازحاً: “لا معي ناقة”، لافتا إلى أن هذا الرد تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وبفضل ذلك حصل على وظيفة في إحدى الشركات الكبرى.

وأكد الشاب يوم أمس “الخميس” ارتباطه بالعميلة التي كانت سبباً في شهرته وحصوله على الوظيفة، مشيراً إلى أن شعوره حالياً لا يوصف بعدما أصبحت الأخيرة من نصيبه -على حد قوله-.

Source akhbaar24.argaam

