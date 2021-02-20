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قال الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، إن أمس (الجمعة)، هو أول موسم العقرب الثانية المسماة بـ”عقرب الدّم”.
وأضاف أن في هذا الموسم تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع، في حين تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر مع نهاية العقارب الثلاث.
وأضاف أن مدة “عقرب الدَم” 13 يوما، وستكون الأجواء فيه معتدلة في النهار وباردة في الليل، وسيأتي بعده موسم “عقرب الدسم”، مؤكداً أن جميع مواسم العقارب لا تخلو من هجمات برد مباغتة.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق: اليوم أول “عقرب الدّم”.. وستبدأ فيه مظاهر الشتاء بالانحدار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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