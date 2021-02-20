فيديو.. لحظة وقوع حـادث مروع على طريق سريع بالأردن وترديد قائد المركبة الشهادة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحـادث مروع لاصطدام سيارتين على طريق سريع في الأردن.
ووثق الفيديو أحد الركاب بجانب السائق في السيارة، لعملية القيادة وسط أجواء غابرة بسرعات عالية، وهو ما أدى في النهاية إلى الاصطدام بسيارة بقوة شديدة.
وأظهر الفيديو أحد المصابين وهو يئن من جراء شدة الاصطدام، ثم قام بترديد الشهادة قبل أن ينقطع الكلام بشكل تام.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحـادث، الذي وقع قبل يومين في الأردن، حيث وجه معظمهم اللوم لقائد السيارة على اندفاعه وقيادته بسرعات عالية في مثل هذه الأجواء، متمنين لكافة الركاب الخروج سالمين من الحـادث.
وأوضحت مصادر أن شقيق السائق كشف حالته الصحية، حيث أكد أنه يعاني من نزيف في الرئة وكسر في الكتف، بالإضافة إلى كسور في عدد من الأضلاع، موضحًا أنه يخضع للعلاج الآن في مستشفى النديم بمنطقة ماديا بالأردن.
Source akhbaar24.argaam
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