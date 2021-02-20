شاهد.. مواطن يبني رجلاً من الثلج في تبوك ويلزمه بـ”الكمامة”

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حرص العديد من السعوديين على إظهار إبداعاتهم بالثلوج التي هبطت في عدد من المواقع بتبوك.

ونشر المصور خالد المفضي صورة شكل يماثل رجل الثلج في علقان مرتديًا كمامة، وهو ما أظهر تناغمًا مع الأوضاع العالمية الحالية في محاربة فيروس كورونا.

يُذكر أن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد نشروا صورًا ومقاطع فيديو لأشكال مختلفة مصنوعة من الثلوج.

Source akhbaar24.argaam

