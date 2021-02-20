5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 171 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ53 حالة، ثم مكة المكرمة 44 حالة، فمنطقة القصيم 12 حالة والمدينة المنورة 7 حالات.

وسجلت منطقة عسير 7 حالات أيضًا، ثم حائل 6 حالات، تلتها «الجوف ونجران وجازان والباحة» 5 حالات لكل منها، ثم تبوك 3 إصابات جديدة. وجاءت في المرتبة الأخيرة الحدود الشمالية بواقع إصابتين، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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