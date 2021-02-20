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5 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - وفقًا للأرقام الرسمية..

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق ، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 171 إصابة جديدة؛ تلتها الشرقية بـ53 حالة، ثم مكة المكرمة 44 حالة، فمنطقة القصيم 12 حالة والمدينة المنورة 7 حالات. 

وسجلت منطقة عسير 7 حالات أيضًا، ثم حائل 6 حالات، تلتها «الجوف ونجران وجازان والباحة» 5 حالات لكل منها، ثم تبوك 3 إصابات جديدة. وجاءت في المرتبة الأخيرة الحدود الشمالية بواقع إصابتين، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

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