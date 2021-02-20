إغلاق 7 مساجد مؤقتًا بالرياض بعد إصابة 11 مصليًا بكورونا

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم السبت، 7 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض، بعد ثبوت 11 حالة إصابة بكورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يوم 105 مساجد، تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 374691 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 382 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 365745 حالة.

كما تمَّ تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6457 حالة.

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