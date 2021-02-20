أخبار السعودية اليوم.. وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء.. والعثور على أحد مفقودي هجرة أم أثلة واستمرار البحث عن آخر

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت الموافق 20 فبراير 2021 م منها: وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء، وأمانة جدة تصادر 11 طنًّا من الخضراوات والمواد الغذائية بنطاق البلد، والعثور على أحد مفقودي هجرة أم أثلة والبحث مستمر عن الآخر.

وزارة الدفاع تفتح باب التجنيد الموحد للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع، عن فتح باب التجنيد الموحد بالقوات المسلحة وأفرعها للجنسين (الرجال والنساء)، للالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة (جندي) إلى رتبة (رقيب).

مرور الباحة يدعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب

دعت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الباحة جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة محدودية في الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

أمانة جدة تصادر 11 طنًّا من الخضراوات والمواد الغذائية بنطاق البلد

صادرت بلدية البلد الفرعية التابعة لأمانة جدة خلال حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين بالنطاق أكثر من (11) طنًّا من الخضراوات والمواد الغذائية إلى جانب إزالة 90 من البسطات المخالفة يأتي ذلك في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كرونا المستجد وإزالة الظواهر السلبية والتشوه البصري وتطبيق التباعد الجسدي بمنع الازدحام والتكدس البشري.

«الجوازات» توضح شروط تجديد إقامة التابع الذي تجاوز السن القانوني

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنَّه يشترط نقل الخدمات أو خروج نهائي للتابع الذي تجاوز السنّ القانوني، من أجل تجديد رب الأسرة هوية مقيم له.

«الحصيني» عن طقس الساعات القادمة: «لا يوجد ما يمنع من الكشتة»

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، استمرار الأجواء الشتوية الباردة، وهطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، على بعض المناطق خلال الـ24 ساعة القادمة وحتى صباح الأحد، موضحًا أنَّه لا يوجد ما يمنع من الكشتة.

«الضمان الصحي» يوضح حالة لا يجوز فيها إعفاء المستفيد من نسبة التحمل

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه لا يجوز لمقدم الخدمة إعفاء المستفيد من نسبة التحمل، إذا كان منصوصًا عليها في العقد التأميني.

توكلنا: 8 أسباب لظهور اللون الرمادي في حساب المستفيد

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، ثمانية أسباب تتسبب في ظهور اللون الرمادي في حساب الشخص المسجل بالتطبيق.

العثور على أحد مفقودي هجرة أم أثلة والبحث مستمر عن الآخر

أوضحت جمعية عون للبحث والإنقاذ، أنه تم العثور على أحد مفقودي هجرة أم أثلة جنوب حرض بالمنطقة الشرقية، وجار البحث عن المفقود الآخر.

بـ55 مليون دولار.. السعودية تساعد في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية بموريتانيا

أعلنت موريتانيا، أمس الجمعة، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية لبناء وتجهيز مستشفى بقيمة 55 مليون دولار.

بالصور.. ضبط 259 مخالفة لأنظمة العمل واحترازات كورونا بمنطقة الرياض

تمكنت فرق التفتيش الميدانية، التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال هذا الأسبوع من ضبط 259 مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية بعد تنفيذها 2500 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية في العاصمة ومحافظات الأفلاج وشقراء والزلفي.

إنهاء معاناة طفل من تشوهات في القدم بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

تمكّن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات كان يعاني من تشوه في القدم اليمنى منذ الولادة وعدم قدرته على المشي، ما استدعى الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي دقيق تم من خلاله استطالة للأوتار لتعديل التشوه العظمي مع الحفاظ على الدورة الدموية للطرف السفلي؛ حيث تكللت العملية بالنجاح وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة مع القدرة على المشي ولله الحمد.

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