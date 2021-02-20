«الضمان الصحي» يوضح حالة لا يجوز فيها إعفاء المستفيد من نسبة التحمل

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه لا يجوز لمقدم الخدمة إعفاء المستفيد من نسبة التحمل، إذا كان منصوصًا عليها في العقد التأميني.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الخصوص، أنه «في حال نص العقد المبرم بين شركة التأمين وحامل الوثيقة على نسبة التحمل، لا يجوز لمقدم الخدمة إعفاء المستفيد من سدادها».

وأشار الضمان الصحي إلى أن «نسبة التحمل هي: النسبة التي يدفعها المستفيد عند زيارة طبيب العيادات الخارجية، شاملة جميع ما يقوم به الطبيب من مشورة وما يطلبه من فحوصات مخبرية وأشعة وأدوية وأي مستلزمات علاجية، وكذلك زيارة المتابعة والتحويل لنفس العلة وليس لكل إجراء على حدة».

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