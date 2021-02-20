الصحة: تسجيل 325 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 382 حالة ووفاة 3 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 374691 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنَّه تمَّ تسجيل 382 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 365745 حالة.

كما تمَّ تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6457 حالة.

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