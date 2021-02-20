مرور الباحة يدعو قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب

دعت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الباحة جميع قائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة محدودية في الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

وكانت الإدارة العامة للمرور قالت عبر صفحتها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية المختلفة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنَّ القيادة الآمنة في الضباب تستلزم استخدام أنوار الضباب في حال توفرها وتجنب استخدام النور العالي تمامًا.

وكذلك تخفيف السرعة، وتجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة وعدم التوقف بشكل مفاجئ وفي حال تعثر القيادة أوقف مركبتك خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه. وفقا للإدارة العامة للمرور .

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