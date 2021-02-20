توكلنا: 8 أسباب لظهور اللون الرمادي في حساب المستفيد

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة، ثمانية أسباب تتسبب في ظهور اللون الرمادي في حساب الشخص المسجل بالتطبيق.

وذكر التطبيق –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن ظهور اللون الرمادي يعني وجود مشكلة بالتطبيق، ويرجع سبب المشكلة إلى التالي:

ـ انقطاع اتصال إنترنت.

ـ تعطل خدمة تحديد الموقع (GPS).

ـ عدم منح صلاحية دائمة لمشاركة الموقع.

ـ تفعيل اتصال VPN .

ـ وجود تطبيقات تغيير الموقع الجغرافي.

ـ وجود جلبريك للآيفون، وروت للأندرويد.

ـ عدم تحديد مكان السكن.

ـ عدم تحديث التطبيق.

وقال المواطن في استفساره، إن اللون الرمادي ظهر بحسابه في توكلنا رغم أنه محسن، فما دلالة ذلك؟

يذكر أن اللون الأخضر الغامق يرمز إلى أن المستخدم «محصّن»، أما اللون الأخضر يرمز إلى أن المستخدم لم تثبت إصابته أو مخالطته أو كان مصابًا أو مخالطًا وتم فحصه مرة أخرى وثبتت سلامته.

واللون البرتقالي يكون للمخالط، واللون البني يكون للمصاب، واللون الأزرق يوضح أن المستخدم قادم من السفر، واللون البنفسجي يوضح أن المستخدم إما قادم من إحدى الدول المنتشر فيها فايروس كورونا المتحور أو الدول التي سجلت فيها حالات من الفايروس المتحور. أما اللون الرمادي فيوضح أن المستخدم غير معروف.

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