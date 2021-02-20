أمانة جدة تصادر 11 طنًّا من الخضراوات والمواد الغذائية بنطاق البلد

صادرت بلدية البلد الفرعية التابعة لأمانة جدة خلال حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين بالنطاق أكثر من (11) طنًّا من الخضراوات والمواد الغذائية إلى جانب إزالة 90 من البسطات المخالفة يأتي ذلك في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كرونا المستجد وإزالة الظواهر السلبية والتشوه البصري وتطبيق التباعد الجسدي بمنع الازدحام والتكدس البشري.

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية م. باسل فلمبان، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة "البيع العشوائي" وإزالة المخالفات ومتابعة نظافة المرافق العامة والشوارع وتحسين المشهد البصري ومنع السلوكيات التي تخالف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف فلمبان إلى أن الحملة مستمرة لمكافحة وإزالة كافة الظواهر السلبية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للسكان.