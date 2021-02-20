إغلاق 12 منشأة في الدلم لعدم تقيدها بالتدابير الصحية

كما قامت البلدية برفع ما يقارب 420 طنا من النفايات، وأزالت 1550 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 238 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة والإصحاح البيئي، وتم تطهير وتعقيم 355 موقعا.
وأوضح رئيس البلدية المهندس عامر بن منصور العجمي أن البلدية تعمل بكامل إمكانياتها من خلال توجيه جميع الفرق الميدانية بتكثيف الحملات الرقابية والتشديد على تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي من أهمها فحص مرتادي المنشآت التجارية والعاملين بشكل مستمر وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام والالتزام بتفعيل تطبيق «توكلنا» ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية وتطبيق كافة التدابير الوقائية، والالتزام بوضع ملصقات التباعد وإصدار العقوبات بحق المخالفين.
ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.
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