

الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

كشفت وزارة الصحة أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح فيروس "

وفي ذات السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (325) حالة مؤكدة وتعافي ( 382) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2489) منها ( 510) حالات حرجة.

وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 374691) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 365745) حالة, فيما تم تسجيل ( 3) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6457) حالة , كما تم إجراء (38376) فحصاً مخبرياً.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:30ت م

0060



الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسكشفت وزارة الصحة أنه سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح فيروس " كورونا " لتشمل مناطق المملكة كافة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، حاثةً الجميع على التسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.وفي ذات السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (325) حالة مؤكدة وتعافي ( 382) حالة, فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2489) منها ( 510) حالات حرجة.وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 374691) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 365745) حالة, فيما تم تسجيل ( 3) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6457) حالة , كما تم إجراء (38376) فحصاً مخبرياً.ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:30ت م0060

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة: سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاح كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.