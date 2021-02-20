السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" تغلق 7 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا



الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 7 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس

وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة؛ الأول بحي قرطبة والثاني بحي أم الحمام, أما بقية المساجد فكانت بمحافظات (المجمعة ، القويعية ، الحريق ، حوطة بني تميم ، شقراء).

وأشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ، ومسجد في كل من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ونوهت الوزارة بالتعاون المثمر من قبل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مؤكدة أنها تواصل متابعة تعقيم ونظافة المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين ليؤدوا العبادة في أجواء تملؤها السكينة والطمأنينة.

// انتهى //

16:29ت م

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الرياض 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم, 7 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 13 يوماً 105 مساجد تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة؛ الأول بحي قرطبة والثاني بحي أم الحمام, أما بقية المساجد فكانت بمحافظات (المجمعة ، القويعية ، الحريق ، حوطة بني تميم ، شقراء).وأشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ، ومسجد في كل من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.ونوهت الوزارة بالتعاون المثمر من قبل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، مؤكدة أنها تواصل متابعة تعقيم ونظافة المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين ليؤدوا العبادة في أجواء تملؤها السكينة والطمأنينة.// انتهى //16:29ت م0058

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