السعودية اليوم / أمانة الجوف تنفذ أكثر من 1600 جولة رقابية على المنشآت التجارية



سكاكا 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

نفذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الخمسة الماضية 1662 جولة ميدانية لمتابعة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية من فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان, أن الفرق الرقابية ضبطت خلال الجولات 77 مخالفة للإجراءات الوقائية منها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لها، والسماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم إبراز "تطبيق توكلنا"، مفيداً أنه تم إغلاق 60 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكد الحموان استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

// انتهى //

15:36ت م

0050



سكاكا 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسنفذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الخمسة الماضية 1662 جولة ميدانية لمتابعة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في المولات والأسواق والمنشآت التجارية والكافيهات.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبد العزيز الحموان, أن الفرق الرقابية ضبطت خلال الجولات 77 مخالفة للإجراءات الوقائية منها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لها، والسماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم إبراز "تطبيق توكلنا"، مفيداً أنه تم إغلاق 60 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.وأكد الحموان استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وتطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.// انتهى //15:36ت م0050

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