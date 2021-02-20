السعودية اليوم / أمانة جدة تتلف أكثر من 11 طنًا من الخضروات والمواد الغذائية



جدة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة، عن ضبط أكثر من "11" طنًا من الخضروات والمواد الغذائية ، بالإضافة إلى إزالة 90 بسطة مخالفة للنظام .

وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان ، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة "البيع العشوائي " وإزالة المخالفات ومتابعة نظافة المرافق العامة والشوارع وتحسين المشهد البصري ومنع السلوكيات التي تخالف إجراءات مكافحة

// انتهى //

13:56ت م

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جدة 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسأسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة، عن ضبط أكثر من "11" طنًا من الخضروات والمواد الغذائية ، بالإضافة إلى إزالة 90 بسطة مخالفة للنظام .وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان ، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة "البيع العشوائي " وإزالة المخالفات ومتابعة نظافة المرافق العامة والشوارع وتحسين المشهد البصري ومنع السلوكيات التي تخالف إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد ، مؤكداً أن الحملة مستمرة لمكافحة وإزالة كافة الظواهر السلبية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لسكان المحافظة.// انتهى //13:56ت م0045

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