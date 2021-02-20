السعودية اليوم / تسجيل 480 وفاة و12953 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 12953 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.151.984 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 82.876 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.697.433 حالة .

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13:50ت م

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موسكو 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 12953 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و480 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.151.984 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 82.876 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 3.697.433 حالة .// انتهى //13:50ت م0042

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