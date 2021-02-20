السعودية اليوم / انطلاق مؤتمر الدفاع الدولي في الإمارات بمشاركة 80 دولة



أبوظبي 08 رجب 1442 هـ الموافق 20 فبراير 2021 م واس

انطلقت اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021 م، الذي يقام للمرة الأولى بنسخته "الهجينة"، ليجمع أكثر من 24 خبيرا ومتخصصا في قطاع الدفاع وبحضور ومشاركة واسعة من 80 دولة افتراضياً.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ، أن جلسات المؤتمر الرئيسية تدور حول "ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتها في عصر الثورة الصناعية الرابعة".

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13:31ت م

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