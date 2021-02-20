السعودية | إنهاء معاناة طفل من تشوهات في القدم بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن

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تمكن -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات كان يعاني من تشوه في القدم اليمنى منذ الولادة وعدم قدرته على المشي مما استدعى الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي دقيق تم من خلاله استطالة للأوتار لتعديل التشوه العظمي مع الحفاظ على الدورة الدموية للطرف السفلي حيث تكللت العملية بالنجاح وغادر الطفل المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة مع القدرة على المشي ولله الحمد.