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السعودية | أمانة جدة تتلف أكثر من 11 طنًا من الخضروات والمواد الغذائية

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 2:14 مساءً, 20 فبراير 2021 م

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أسفرت جولات الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة، عن ضبط أكثر من “11” طنًا من الخضروات والمواد الغذائية ، بالإضافة إلى إزالة 90 بسطة مخالفة للنظام .
وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس باسل فلمبان ، أن هذه الجولات تأتي ضمن جهود البلدية للتصدي لظاهرة “البيع العشوائي ” وإزالة المخالفات ومتابعة نظافة المرافق العامة والشوارع وتحسين المشهد البصري ومنع السلوكيات التي تخالف إجراءات مكافحة ، مؤكداً أن الحملة مستمرة لمكافحة وإزالة كافة الظواهر السلبية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات لسكان المحافظة.

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