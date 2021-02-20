شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تعافي 382 من كورونا و 325 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -الصحة: سيتم التوسع في تدشين مراكز لقاحات كورونا

أكدت الصحة أنه سيتم التوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح فيروس (كورونا) لتشمل كافة مناطق المملكة، وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من إنتشار فيروس (كورونا)، مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح، ومجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (325) حالة مؤكدة وتعافي( 382) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2489) منها ( 510) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ ( 374691) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 365745) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (3) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6457) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (38376) فحص مخبري.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحيةوالخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).