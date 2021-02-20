إغلاق 7 مساجد في الرياض بعد رصد 11 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق 7 مساجد مؤقتاً بمنطقة الرياض بعد ثبوت 11 حالات كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال ثلاثة عشر يوماً 105 مساجد تم فتح 92 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

إغلاق مساجد الرياض مؤقتًا

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم السبت السابع من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة جميعها في منطقة الرياض تم رصد خمس حالات إصابة كورونا في جامع بمحافظة المجمعة، وحالة واحدة في المساجد المتبقية بالمحافظات التالية: القويعية، الحريق، حوطة بني تميم، شقراء، ومسجدين بمدينة الرياض واحد منها بحي قرطبة والثاني بحي أم الحمام.

كما أشارت الوزارة إلى فتح 5 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ، ومسجد في منطقتي الجوف والحدود الشمالية .

تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية

ونوهت الوزارة في ختام بيانها اليومي بالتعاون المثمر من قبل المصلين ومنسوبي المساجد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمساجد لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، كما بينت أنها تواصل متابعة تعقيم ونظافة المساجد لتكون مهيأة لاستقبال المصلين ليؤدوا العبادة في أجواء تملؤها السكينة والطمأنينة.



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