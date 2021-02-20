171 حالة كورونا جديدة في الرياض والحالات الحرجة 510

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (382) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (365745) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2489) حالة من بينها (510) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (374961) حالة، توفي منهم (6457) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (325) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 171، المنطقة الشرقية 53، منطقة مكة المكرمة 44، منطقة القصيم 12، منطقة المدينة المنورة 7، منطقة عسير 7، منطقة حائل 6.

كما سجلت مناطق الجوف ونجران وجازان والباحة 4 حالات في كل منها فيما سجلت تبوك 3 حالات وكانت أقل الحالات المسجلة في منطقة الحدود الشمالية بواقع حالتين فقط.

زيادة حالات كوفيد 19

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الحالات الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات، وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بالفيروس تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80 % من إصابات كوفيد-19 ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.



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