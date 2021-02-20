شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الجوف: أكثر من 1600 جولة لمراقبة تدابير كورونا وإغلاق 60 منشأة مخالفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت فرق الرقابة الصحية بأمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأيام الخمسة الماضية 1662 جولة ميدانية لمتابعة الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية من فايروس كورونا المستجد في المولات والأسواق والمنشآت التجارية والكافيهات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الفرق الرقابية ضبطت خلال الجولات 77 مخالفة للإجراءات الوقائية منها عدم تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المنشأة، وعدم تأمين المعقمات والمطهرات في الأماكن المخصصة لها، والسماح بدخول غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وعدم إبراز تطبيق توكلنا، مضيفا أنه تم إغلاق 60 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأكد الحموان استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، مشيرا إلى تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين، وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمتابعة مستمرة من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.