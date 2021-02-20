شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 325 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 3 وتعافي 382 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 325 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 382 حالة إضافية، ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 374.691 حالة، من بينها 2489 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 510 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 365.745 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 6457 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 97.6%، ونسبة الحالات النشطة 0.66%، ونسبة الوفيات 1.72%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (171)، المنطقة الشرقية (53)، منطقة مكة المكرمة (44)، منطقة القصيم (12)، منطقة المدينة المنورة (7)، منطقة عسير (7)، منطقة حائل (6)، منطقة الجوف (5)، منطقة نجران (5)، منطقة جازان (5)، منطقة الباحة (5)، منطقة تبوك (3)، منطقة الحدود الشمالية (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (102)، جدة (20)، الدمام (18)، الدلم (15)، مكة المكرمة (12)، الخرج (12)، الهفوف (11)، وادي الدواسر (11)، المبرز (8)، المجمعة (7)، ينبع (6)، الجبيل (5)، الطائف (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (115)، الدمام (26)، جدة (20)، العقيق (18)، مكة المكرمة (14)، الدلم (11)، ضرما (10)، القطيف (9)، الهفوف (8)، المبرز (8)، عرعر (7)، خميس مشيط (7)، الظهران (7)، بقيق (7)، الخرج (7)، الجبيل (6)، الطائف (5)، المندق (5)، رفائع الجمش (4)، الخبر (4)، حوطة بني تميم (4).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.