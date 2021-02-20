شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يعتمد تكليف وتدوير 74 رئيس مركز وإعفاء 3 آخرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتمد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، تكليف وتدوير رؤساء مراكز في المنطقة، اعتباراً من الأول من شعبان القادم.

وبلغ عدد رؤساء المراكز الذين تم تدويرهم إلى مراكز أخرى 62 رئيساً، إضافة إلى 12 موظفاً جديداً تم تكليفهم بمهام رؤساء مراكز، فيما تم إعفاء 3 آخرين، تماشياً مع رؤية المملكة، وامتداداً للخطة التطويرية الشاملة لإمارة منطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها لإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل، وتحسين بيئته وتبسيط إجراءاته وتقديم كافة الخدمات للمواطن والمقيم بجودة عالية، بما يتوافق مع توجه وتطلعات القيادة وبعد مراجعة أوضاع رؤساء المراكز بالإمارة وعددها 131 مركزاً.

وأشار أمير منطقة عسير، خلال توقيعه قرارات رؤساء المراكز إلى أن الجميع تحت التقييم المستمر، وقياس رضى المستفيدين من الخدمات التي يعملون من أجلها عبر عدد من المؤشرات منها البيئة الخارجية والداخلية لمقرات المراكز، وآلية الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، إضافة إلى أداء وسلوك الموظفين، والوقت المستغرق للحصول على الخدمة، والعناية بالمستفيدين والتواصل معهم والرضى العام من قبلهم عن الخدمة المقدمة.

وشدد الأمير تركي بن طلال، على أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتطلعات القيادة والعمل بما تحمله الخطة التطويرية الشاملة، بوصفهم الذراع المهمة للإمارة في الإشراف المباشر على تنفيذ مهمات أمير المنطقة في المراكز وفق الصلاحيات الممنوحة، ويأتي على رأسها حفظ حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء، والانفتاح على المجتمع بجميع شرائحه، ولا سيما فئة الشباب منهم لإشراكهم في الحوارات اللازمة لاتخاذ القرار الرشيد، والعمل على الحد من ظاهرتي التعديات والشكاوى الكيدية، داعياً الله لهم بالتوفيق في أعمالهم ومهامهم.