شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جازان» تنفذ 611 جولة ميدانية وتغلق 21 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها أمس، 611 جولة ميدانية رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بمدينة جيزان، وذلك ضمن الجهود والأعمال التي تقدمها الأمانة للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنه نتج عن الجولات رصد 44 مخالفة، وإغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا، إذ جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مؤكداً أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم «940» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.