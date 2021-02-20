شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق 87 مسجدًا.. "اليوم" ترصد تطبيق الاحترازات في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت صحيفة اليوم خلال جولة في مساجد ومصليات محافظة جدة عددا من المخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية خلال الأسبوعين الماضيين عددا من المساجد بالمملكة بسبب إهمال بعض المصلين.

وعبّر مواطنون لـ "اليوم" عن استيائهم من إهمال البعض للإجراءات الاحترازية والتي تمثلت في عدم ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار السجادة الخاصة لكل مصلي، ودعى المواطنون الجميع للالتزام حفاظا على سلامة أنفسهم ومن حولهم.