عاجل | تسجيل 325 حالة كورونا جديدة و3 وفيات في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (325) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (382) حالة، كما تم تسجيل (3) وفيات جديدة وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (374961) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (365745) حالة.

حالات كورونا في السعودية

وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد الحالات الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات، وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس المستجد.

وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بالفيروس تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.

وقال العبدالعالي إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80 % من إصابات كوفيد-19 ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.

تدشين مراكز لقاحات كورونا

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا ، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

تسجيل لقاح أسترازينكا

من جهة أخرى أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد ، وجاءت إجازة “الهيئة” استخدام اللقاح والسماح باستيراده استنادًا إلى البيانات المقدمة لها، التي تمتْ مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح “أسترازينيكا” وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم “الهيئة” بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

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