هيئة المحامين : 5 مهام للمحامي في قضايا التحكيم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة المحامين أن لبدائل تسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة والمصالحة دوراً محوريّاً في رفع كفاءة العقود والمحافظة على العلاقات التجارية وفي تسهيل تسوية المنازعات التجارية وتحقيق العدالة الناجزة.

وشددت على أن وعي المحامين بتلك البدائل يمثل دوراً رئيساً في تحقيق ذلك وتمكينه.

هيئة المحامين تحدد مهام المحامين

وأوضحت الهيئة أهمية دور المحامي بالنسبة للعميل أثناء ‏نزاعات التحكيم، وتمثيله نيابة عنه أمام هيئة التحكيم؛ في ‏حضور الجلسات، وإعداد المذكرات القانونية، وذلك ضمن ‏الحملة الوطنية للتوعية ببدائل تسوية المنازعات.‏

وحددت 5 مهام يجب على المحامي إجراؤها عند التعاقد مع ‏العملاء، تشمل ما يلي:

دراسة ملف القضية وتقديم المشورة الفنية ‏والإجراءات المترتبة عليها. إيضاح موقف العميل في القضية ‏محل النزاع عند التعاقد معه.‏ مساعدة ‏العميل في صياغة شروط التحكيم؛ والتأكد من استيفائها ‏للمتطلبات القانونية، وتحقيقها لمصلحته.‏ إفهام العميل أن اللجوء إلى التحكيم؛ سيوفر عليه ‏أعباء كثيرة مع سرعة الإنجاز، وضمان سرية المعلومات.‏ تمثيل العميل أمام هيئة التحكيم في حضور الجلسات وإعداد المذكرات القانونية.



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