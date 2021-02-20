حساب المواطن يرد على مستفيد توقف دعمه منذ 3 أشهر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأهمية تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة له وفق الضوابط والقواعد الخاصة بالبرنامج حتى لا يفقد المستفيد أحقيته في الحصول على الدعم.

مدة الاعتراض في حساب متابعات الخليج 365

وقالت خدمة المستفيدين في البرنامج ردًا على استفسار من مواطن انقطع عنه الدعم قبل 3 أشهر ، إنه نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوماً، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج.

التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

وحول التسجيل في البرنامج قالت خدمة المستفيدين إنه تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم،ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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