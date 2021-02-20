أمير عسير يعفي رؤساء 3 مراكز : الجميع تحت التقييم المستمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

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اعتمد أمير عسير، الأمير تركي بن طلال، تكليف وتدوير عدد 74 رئيس مركز في المنطقة، وإعفاء 3 آخرين، وذلك اعتباراً من 1 شعبان 1442هـ.

قرار أمير عسير

وقالت إمارة عسير في بيان لها إن القرار جاء بعد مراجعة أوضاع رؤساء المراكز بالإمارة وعددها 131 مركزاً، وامتداداً للخطة التطويرية الشاملة للإمارة ومراكزها لإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل وتحسين بيئته وتبسيط إجراءاته وتقديم كافة الخدمات للمواطن والمقيم بجودة عالية.

وأبانت الإمارة أن عدد رؤساء المراكز الذين تم تدويرهم إلى مراكز أخرى بلغ 62 رئيساً، بالإضافة إلى 12 موظفاً جديداً تم تكليفهم بمهام رؤساء مراكز، فيما تم إعفاء 3 آخرين.

الجميع تحت التقييم المستمر

وأشار أمير عسير خلال توقيعه قرارات رؤساء المراكز، إلى أن الجميع تحت التقييم المستمر، وقياس رضا المستفيدين من الخدمات التي يعملون من أجلها وذلك عبر عدد من المؤشرات منها: البيئة الخارجية والداخلية لمقرات المراكز، وآلية الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، بالإضافة إلى أداء وسلوك الموظفين.وشدد على أهمية دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة، بوصفهم الذراع المهمة للإمارة في الإشراف على تنفيذ المهام، ويأتي على رأسها حفظ حقوق المواطنين والمقيمين، والانفتاح على المجتمع بجميع شرائحه، ولا سيما فئة الشباب لإشراكهم في الحوارات اللازمة لاتخاذ القرار، والعمل على الحد من ظاهرتي التعديات والشكاوى الكيدية.



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