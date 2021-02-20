الحصيني : الأمطار مستمرة مصحوبة بزخات البرد 24 ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أن يستمر هطول الأمطار على عدد من المناطق خلال الـ24 ساعة التالية خاصة مناطق المملكة.

توقعات الأمطار اليوم

وقال الحصيني: أجواء شتوية وماطرة على فترات متقطعة عاشتها وتعيشها أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية وشرق منطقة مكة ومتوقع استمرارها، متوقع أجواء باردة وماطرة وأمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد خلال “24” من اليوم السبت 1442/7/8هـ حتى صباح الأحد 1442/7/9هـ، على أجزاء من مناطق الرياض و الباحة وعسير والقصيم والشرقية وشرق مكة الأجواء جيدة اليوم السبت وليلة الأحد على معظم مناطق المملكة .

وتابع الحصيني :” لا يوجد ما يمنع من التنزه اكشتوا .. لكن مِن يبقى في الليل في البر أو أماكن مكشوفة يحتاج إلى ملابس شتوية وتزداد ثقل الملابس كلما تم الاتجاه شمالاً”.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، الحدود الشمالية)، كما لا يستبعد تكون الضباب. سرعة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-44كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

شارك الخبر